Sanremo | vado controcorrente | nella serata delle cover per me tutti migliori Come al governo

"Se bastasse una sola canzone…" cantava Eros Ramazzotti, A volte può bastare una sola canzone, se non "a convincere gli altri", almeno a mettere sul verso giusto una serata del festival particolarmente delicata, quella che arriva dopo il vistoso calo di ascolti del giorno prima. La canzone è ovviamente 4 marzo 1943 di Lucio Dalla ed era prevedibile che fosse in scaletta vista la coincidenza della data. Ma la cosa bella è stato il modo diretto, quasi improvviso con cui è andata in scena, senza fronzoli, senza chiacchiere retoriche. Poi il resto lo ha fatto la bravura dei Negramaro. Un'interpretazione di Dalla (e anche di Modugno) così coinvolgente da riuscire a dare una scossa anche alla regia che si è finalmente decisa a regalarci qualche movimento di macchina, invece che esaurire il suo compito con gli spari di luci. Poi, si sa, chi ben comincia… E così la sera è ...

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo vado Vittoria Ceretti dalle passerelle al Palco di Sanremo ... e lei ha risposto così: '…solo fare quattro respiri profondi, poi mi butto e vado'. E aggiunto: 'Sanremo per me è una grande emozione, sono molto onorata di essere sul palco con Amadeus, ...

Sanremo2021, gli ascolti nella serata dei duetti: 10,6 mln di telespettatori e 44.3% di share Sono stati 10 milioni 596 mila, pari al 44.3% di share, i telespettatori che hanno seguito su Rai1 la prima parte della terza serata del Festival di Sanremo, dedicata alle cover della musica d'autore; ...

