Sanremo, Simona Ventura salta il Festival: positiva al Covid (Di venerdì 5 marzo 2021) Domani sera, Simona Ventura, non sarà al Festival di Sanremo 2021 come annunciato. Lo ha spiegato Amadeus nel corso della conferenza stampa odierna. L’annuncio di Amadeus La conduttrice Simona Ventura salterà la serata finale del Festival di Sanremo 2021, prevista per domani 6 marzo. Ventura avrebbe dovuto accompagnare sul palco il conduttore e direttore artistico Amadeus, e Fiorello. L’annuncio è arrivato qualche minuto fa nel corso della conferenza stampa. Ha spiegato lo stesso Amadeus: “Con grande dispiacere per me, devo comunicare che Simona è risultata positiva al Covid. Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato nel passato, le faccio ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Domani sera,, non sarà aldi2021 come annunciato. Lo ha spiegato Amadeus nel corso della conferenza stampa odierna. L’annuncio di Amadeus La conduttricesalterà la serata finale deldi2021, prevista per domani 6 marzo.avrebbe dovuto accompagnare sul palco il conduttore e direttore artistico Amadeus, e Fiorello. L’annuncio è arrivato qualche minuto fa nel corso della conferenza stampa. Ha spiegato lo stesso Amadeus: “Con grande dispiacere per me, devo comunicare cheè risultataal. Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato nel passato, le faccio ...

SkyTG24 : Simona #Ventura non potrà affiancare Amadeus nella serata finale di #Sanremo2021: - MediasetTgcom24 : Sanremo 2021, Simona Ventura positiva al Covid: rinuncia alla serata finale #sanremo2021 - nick_fatato : Simona Ventura che ne dici di fare uno shooting con tutti i look che avresti dovuto indossare a sanremo?… - Ema_poet : RT @AndreaGalastro: DIREI CHE SANREMO 2022 COME RISARCIMENTO A SIMONA VENTURA E' D'OBBLIGO #sanremo2021 - IlModeratoreWeb : Amadeus “Simona Ventura positiva al Covid, non sarà a Sanremo” - -