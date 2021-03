Sanremo, Simona Ventura positiva al Covid salta il Festival (Di venerdì 5 marzo 2021) Simona Ventura è risultata positiva al Covid dunque non potrà essere presente al Festival di Sanremo. Avrebbe dovuto affiancare Amadeus come co-conduttrice nella serata finale del 6 marzo. A comunicarlo è stato lo stesso Amadeus in conferenza stampa: “Con grande dispiacere per medevo comunicare che Simona è risultata positiva al Covid. Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo. L’importante è che sta bene e che torni presto a lavorare”. Simona Ventura sarebbe dovuta tornare al Festival 17 anni dopo la sua conduzione. L’idea di salire nuovamente sul palco dell’Ariston, anche solo per una serata, l’aveva davvero ... Leggi su dilei (Di venerdì 5 marzo 2021)è risultataaldunque non potrà essere presente aldi. Avrebbe dovuto affiancare Amadeus come co-conduttrice nella serata finale del 6 marzo. A comunicarlo è stato lo stesso Amadeus in conferenza stampa: “Con grande dispiacere per medevo comunicare cheè risultataal. Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo. L’importante è che sta bene e che torni presto a lavorare”.sarebbe dovuta tornare al17 anni dopo la sua conduzione. L’idea di salire nuovamente sul palco dell’Ariston, anche solo per una serata, l’aveva davvero ...

