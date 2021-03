Sanremo, Simona Ventura positiva al Covid: non sarà al Festival (Di venerdì 5 marzo 2021) ROMA – Simona Ventura è positiva al Covid-19. Salta, perciò, la sua partecipazione come ospite al Festival di Sanremo. A comunicarlo è Amadeus, che ha commentato: “È un grande dolore per me, ci teneva tanto a tornare al festival ma dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato. Faccio un grande in bocca al lupo a Simona e spero che ci saranno altre occasioni per tornare a lavorare insieme”. Leggi su dire (Di venerdì 5 marzo 2021) ROMA – Simona Ventura è positiva al Covid-19. Salta, perciò, la sua partecipazione come ospite al Festival di Sanremo. A comunicarlo è Amadeus, che ha commentato: “È un grande dolore per me, ci teneva tanto a tornare al festival ma dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato. Faccio un grande in bocca al lupo a Simona e spero che ci saranno altre occasioni per tornare a lavorare insieme”.

gianlu_79 : RT @bubinoblog: SIMONA VENTURA POSITIVA AL COVID: SALTA LA PARTECIPAZIONE ALLA FINALE DI SANREMO - max_the_wicked : @Pier_dll Me too. Però parte la campagna Simona per Sanremo 2022. - narutrix_23 : Io comunque un nome per sostituire Simona Ventura domani al Festival di Sanremo ve lo butto lì : QUEEN STEFANIA ORL… - fanpage : Ultim'ora 'Con grande dolore per me, Simona Ventura è risultata positiva'. L'annuncio di Amadeus. - Cribbiolina : RT @fraversion: Simona Ventura positiva al Covid. Non sarà a Sanremo. Peccato. Avrebbe meritato di esserci. #Sanremo2021 -