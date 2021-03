Sanremo: Simona Ventura dà forfait, positiva al Covid (Di venerdì 5 marzo 2021) Salta la partecipazione di Simona Ventura al Festival di Sanremo nella serata della finale di sabato 6 marzo 2021. La conduttrice è risultata positiva al Covid-19 dopo l’ultimo tampone prima di partire per la riviera. Grande la delusione di SuperSimo,c he su Instagram scrive così… Simona Ventura avrebbe dovuto calcare di nuovo il palco del Teatro Ariston sabato 6 marzo 2021, nella serata della finale del Festival Sanremo. Ma è stata costretta a Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 5 marzo 2021) Salta la partecipazione dial Festival dinella serata della finale di sabato 6 marzo 2021. La conduttrice è risultataal-19 dopo l’ultimo tampone prima di partire per la riviera. Grande la delusione di SuperSimo,c he su Instagram scrive così…avrebbe dovuto calcare di nuovo il palco del Teatro Ariston sabato 6 marzo 2021, nella serata della finale del Festival. Ma è stata costretta a Articolo completo: dal blog SoloDonna

