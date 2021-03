Sanremo, si pensa a cassare il PrimaFestival (Di venerdì 5 marzo 2021) Festival di Sanremo 2021 Quando il Festival di Sanremo non va come dovrebbe, diventa quasi inevitabile pensare ad accorgimenti per il futuro. L’orario monstre (la terza serata di ieri ha chiuso oltre le 2 di notte, come successo anche nel 2020), a prescindere dagli ascolti, è uno dei temi caldi che si rinnova ogni anno. Nella conferenza stampa odierna l’ipotesi di rinunciare al PrimaFestival e partire alla Ballando con le Stelle subito dopo il Tg1 delle 20.00. “Partire subito dopo il tg per accorciare è un’idea che si può prendere in considerazione“ ammette Amadeus. E che lo dica proprio quest’anno, che vede il PrimaFestival condotto dalla moglie Giovanna Civitillo (con Giovanni Vernia e Valeria Graci), è piuttosto curioso. Alle parole del conduttore e direttore artistico, fanno eco quelle di ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 5 marzo 2021) Festival di2021 Quando il Festival dinon va come dovrebbe, diventa quasi inevitabilere ad accorgimenti per il futuro. L’orario monstre (la terza serata di ieri ha chiuso oltre le 2 di notte, come successo anche nel 2020), a prescindere dagli ascolti, è uno dei temi caldi che si rinnova ogni anno. Nella conferenza stampa odierna l’ipotesi di rinunciare ale partire alla Ballando con le Stelle subito dopo il Tg1 delle 20.00. “Partire subito dopo il tg per accorciare è un’idea che si può prendere in considerazione“ ammette Amadeus. E che lo dica proprio quest’anno, che vede ilcondotto dalla moglie Giovanna Civitillo (con Giovanni Vernia e Valeria Graci), è piuttosto curioso. Alle parole del conduttore e direttore artistico, fanno eco quelle di ...

