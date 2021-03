Sanremo | scaletta quinta puntata 6 marzo | finale dei Big e ospiti

(Di venerdì 5 marzo 2021) Sabato 6si concluderà la 71° edizione del Festival dicon la proclamazione del vincitore della sezione Big. In questa serata, infatti, si esibiranno nuovamente tutti e 26 cantanti in gara e saranno votati oltre che dalla giuria demoscopica e la giuria della sala stampa, tv, radio e web anche dal pubblico a casa tramite il televoto. Amadeus in questa serata conclusiva doveva essere affiancato da ben 4 co-conduttrici tra cui anche Simona Ventura che purtroppo è risultata positiva al Covid e non potrà essere presente alla kermesse. Ovviamente ci sarà Fiorello con i suoi siparietti e Achille Lauro con l'ultimo quadro in programma. Gli, invece, saranno Ornella Vanoni, Francesco Gabbani, Umberto Tozzi, Alberto Tomba, Federica Pellegrini.ultima serata 6 ...

Questa sera su Rai1 va in onda la quarta serata del 71esimo Festival di Sanremo. Lo spettacolo si aprirà con la finale delle Nuove Proposte, i 4 giovani rimasti in gara si esibiranno in questo ordine: ...Da un lato i Giovani che si contenderanno la vittoria per la sezione Nuove proposte , dall'altro i 26 big che torneranno sul palco di Sanremo per far ...