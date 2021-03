Sanremo, parla il motociclista che ha portato Ibrahimovic all’Ariston: “Voleva guidare lui” (Di venerdì 5 marzo 2021) Sul palco dell'Ariston arriva la serata cover.26 Big in gara per interpretare alcuni dei più grandi successi della canzone d'autore, in più gli immancabili Amadeus e Fiorello accompagnati dalla top model Vittoria Ceretti. Ma ad essere presenti per la terza serata del Festival della canzone italiana, per rendere omaggio ai Nomadi, anche Sinisa Mihajlovic e Zlatan Ibrahimovic. Proprio quest'ultimo, una volta arrivato sul palco dell'Ariston, ha svelato di essere stato accompagnato a Sanremo da un motociclista. Ibrahimovic, infatti, a causa del troppo traffico si trovava in forte ritardo. Una vicenda particolare, raccontata sulle frequenze di "Radio Monte Carlo", proprio dall'uomo venuto in soccorso dello svedese."C'era un traffico impressionante e nel pomeriggio ho deciso di uscire in moto. Stavo tornando a casa e, fermo ... Leggi su mediagol (Di venerdì 5 marzo 2021) Sul palco dell'Ariston arriva la serata cover.26 Big in gara per interpretare alcuni dei più grandi successi della canzone d'autore, in più gli immancabili Amadeus e Fiorello accompagnati dalla top model Vittoria Ceretti. Ma ad essere presenti per la terza serata del Festival della canzone italiana, per rendere omaggio ai Nomadi, anche Sinisa Mihajlovic e Zlatan. Proprio quest'ultimo, una volta arrivato sul palco dell'Ariston, ha svelato di essere stato accompagnato ada un, infatti, a causa del troppo traffico si trovava in forte ritardo. Una vicenda particolare, raccontata sulle frequenze di "Radio Monte Carlo", proprio dall'uomo venuto in soccorso dello svedese."C'era un traffico impressionante e nel pomeriggio ho deciso di uscire in moto. Stavo tornando a casa e, fermo ...

