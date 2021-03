Sanremo | Orietta Berti | che gaffe! “Vorrei duettare coi naziskin”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 5 marzo 2021), 5 mar –è la zia o la nonna che tutti vorremmo avere: genuina, ma gentile e (all’apparenza) dolce e materna. Come tutte le nostre nonne o zie di una certa età, però, non se la cava benissimo con le parole non italiane. La gaffe quindi è dietro l’angolo.e i duetti “particolari”, come saprete, è adove ha presentato il suo pezzo Quando ti sei innamorato. Ok, non è esattamente il top dell’avanguardia, ma a differenza di altri giovani virgulti,nostra non ha mai preso una stecca e ancor oggi ha un’estensione notevole. Nel corso di una diretta social ha risposto alla domanda su chi le piacerebbe avere come partner in un duetto dicendo: “Con chi mi piacerebbe fare un duetto? ...