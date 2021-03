Sanremo ora resiste ma perde altri 2 milioni di spettatori

(Di venerdì 5 marzo 2021) Novella Toloni La serata dei duetti riporta lo share medio al 44,3%. Fiorello e Amadeus tirano un sospiro di sollievo, ma il paragone rispetto all'edizione 2020 è ancora impietoso La serata dedicata alle cover in duetto ha fatto un mini miracolo. Quello di far crescere, seppur di pochi punti, i dati di ascolto. La terza serata del festival diè stata seguita da una media di 7.653.000 di telecon uno share che si attesta al 44,3%. Sempre a rilento, però, la prima parte della serata seguita da 10.596.000 dicon il 42,4% di share. Un punto e una manciata diin più - rispetto alla serata precedente - che consolano Amadeus e Fiorello, ma non premiano lo spettacolo. Niente a che vedere con i traguardi della passata edizione, dove si erano raggiunti i 13.533.000 di ...

