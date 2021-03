Sanremo | Nuove Proposte | Gaudiano dedica vittoria a padre scomparso e si commuove

(Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Dedico questo premio a mioe alla mia famiglia. Due anni fa mioè andato via, ma adesso lo sento qua con me. Grazie a tutti". Così il vincitore delledel 71mo festival dicommenta a caldo lando il premio aldue anni fa.

_the_jackal : Sanremo dura talmente tanto che le nuove proposte quando arriviamo alla fine sono già diventate vecchie leggende… - RadioItalia : #Sanremo2021: pronti per la quarta serata. L'abbraccio a @Simo_Ventura, l'analisi degli ascolti e la finale delle N… - SkyTG24 : 'Polvere da sparo' la canzone con cui Gaudiano ha vinto tra Nuove proposte a #Sanremo2021: il testo ?? - PrimaCommunica2 : Sanremo 2021 - Gaudiano con 'Polvere da Sparo' vince nella sezione Nuove Proposte - webecodibergamo : «Dedico questa vittoria a mio padre, alla mia famiglia a tutte le persone che mi hanno permesso di essere qui» -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo Nuove

E' Gaudiano il vincitore della 71esima edizione del Festival dinella sezioneProposte. Al secondo post Davide Shorty, al terzo posto si è piazzato Folcast, quarto posto per Wrongonyou.Tornano in gara i 26 Big. Il trentenne foggiano conquista il gradino più alto del podio. Tra gli ospiti Alessandra Amoroso con Matilde Gioli, la co - ...Gaudiano con il brano "Polvere da sparo" vince il festival di Sanremo 2021 tra le Nuove Proposte. Secondo Davide Shorty con il brano "Regina", terzo Folcast con il ...SANREMO - Gaudiano con "Povere da Sparo" vince nella sezione Nuove Proposte. A Wrongonyou con “Lezioni di volo” il Premio della Critica "Mia Martini". Il premio della sala stampa "Lucio Dalla" a Davi ...