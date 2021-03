Sanremo | le pagelle della terza serata

HuffPostItalia : Le pagelle Haiku di Sanremo. Un 4 a Elodie e Pausini, il Globe va a Il Volo (9) - rockonitalia : Sanremo 2021: Le pagelle di Rockon della terza serata #sanremo #festivaldisanremo #sanremo2021 - pepz___ : Sanremo 2021: pagelle terza serata - PugliaStream : Sanremo 2021, pagelle terza serata: Achille Lauro divino (10), Ceretti chi? (6), Maneskin-Agnelli da urlo (8) - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Le pagelle della terza serata del festival di Sanremo, dedicata alle canzoni d'autore #ANSA… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo pagelle

... sostituendo la sua massima "tutti vogliono" con un più prosaico "quando la gente è arrabbiata come ora non ha voglia di seguire". Nei fatti il programma arranca, nello svolgimento ...Ci aveva accompagnato nell'edizione del 2018, con le suesuper ironiche. In un'edizione di, decisamente particolare a causa dell'emergenza sanitaria, il canturino Loris Diamante torna a farci sorridere coi suoi voti alla kermesse canora ...Solo lei poteva sdrammatizzare un look così importante con la sua simpatia (e il suo accento romagnolo). È un tripudio di sartorialità: maxi rouges arricciate sul corpretto e poi scivola giù liscio a ...Gabriele Biancardi, di Radio Dolomiti, dà voti ai cantanti impegnati sul palco dell'Ariston in occasione della 71esima edizione del Festival della canzone italiana L'INIZIATIVA - “Indovina chi?” Gioca ...