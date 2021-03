Sanremo, Irama più citato sui media fra cantanti ma sorpresa è Berti (Di venerdì 5 marzo 2021) Sanremo (ITALPRESS) – Irama, presente a Sanremo in versione “smart working” con un video registrato perchè in quarantena, ha catturato l’attenzione dei mezzi di informazione nei primi quattro giorni del 71° Festival, ottenendo più citazioni fra gli artisti in gara: 2.762. Il dato emerge dal monitoraggio svolto su oltre 1.500 fonti media fra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog da mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. mediamonitor.it ha indagato quali sono stati i cantanti, i presentatori e gli ospiti del festival più chiacchierati sui media ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 marzo 2021)(ITALPRESS) –, presente ain versione “smart working” con un video registrato perchè in quarantena, ha catturato l’attenzione dei mezzi di informazione nei primi quattro giorni del 71° Festival, ottenendo più citazioni fra gli artisti in gara: 2.762. Il dato emerge dal monitoraggio svolto su oltre 1.500 fontifra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog damonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato.monitor.it ha indagato quali sono stati i, i presentatori e gli ospiti del festival più chiacchierati sui...

