Sanremo | il motociclista che ha portato Ibra | ' Voleva guidare lui! Mia moglie non mi credeva'

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo motociclista

Zlatan Ibrahimovic, bloccato in autostrada per un incidente, arriva al Festival grazie al passaggio di un: 60 km in sella e missione compiuta.Pochi minuti fa Franco, ilche ieri sera ha dato un passaggio a Zlatan Ibrahimovic fino aè stato in onda su Radio Monte Carlo all'interno di 'Bonjour Bonjour', il programma condotto da Monica Sale, Davide ...Ibra, quel passaggio in moto raccontato da chi lo ha accompagnato, tra conferme, ironia e la grande emozione del momento inaspettato ...Pochi minuti fa Franco, il motociclista che ieri sera ha dato un passaggio a Zlatan Ibrahimovic fino a Sanremo è stato in onda su Radio Monte Carlo all’interno di ...