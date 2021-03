Sanremo, Ibrahimovic irrompe nella quarta serata: “Ecco come ho minacciato il motociclista…” (Di venerdì 5 marzo 2021) “Mi hai chiamato supereroe? Mi hai sottovalutato”. irrompe così Zlatan Ibrahimovic sul palco dell’Ariston nella quarta puntata del Festival di Sanremo 2021, rivolgendosi al conduttore Amadeus. Poi parla della rocambolesca serata di ieri quando per arrivare nella città ligure ha dovuto chiedere un passaggio a un motociclista: “Facile convincerlo. L’ho minacciato: gli ho detto ‘o mi porti a Sanremo o Amadeus fa il Festival anche il prossimo anno’. Ieri è stata una bella serata, ho incontrato due veri gladiatori. Non come te”. E conclude con un’altra ironia: “Regola numero cinque. C’è troppa gente in campo, rischiamo la squalifica. Lascia solo i tamburi e le ragazze. Tutti gli altri via”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 5 marzo 2021) “Mi hai chiamato supereroe? Mi hai sottovalutato”.così Zlatansul palco dell’Aristonpuntata del Festival di2021, rivolgendosi al conduttore Amadeus. Poi parla della rocambolescadi ieri quando per arrivarecittà ligure ha dovuto chiedere un passaggio a un motociclista: “Facile convincerlo. L’ho: gli ho detto ‘o mi porti ao Amadeus fa il Festival anche il prossimo anno’. Ieri è stata una bella, ho incontrato due veri gladiatori. Nonte”. E conclude con un’altra ironia: “Regola numero cinque. C’è troppa gente in campo, rischiamo la squalifica. Lascia solo i tamburi e le ragazze. Tutti gli altri via”. SportFace.

