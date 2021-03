**Sanremo: Ibra ironizza su lunghezza festival, ‘troppa gente in campo, rischiamo squalifica’** (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar. (Adnkronos) – “Regola numero 5: c’è troppa gente in campo, rischiamo squalifica. Lascia solo tamburi e ragazze, gli altri via”. Ibra sfodera anche stasera la sua vena ironica e, nel solco della gag da ‘super macho’ che decide le regole del festival, traccia un’altra direttiva da imporre al malcapitato Amadeus. “Ho sentito che mi hai chiamato supereroe -dice il campione del Milan al conduttore- Mi hai sottovalutato”.E quando Ama gli chiede di raccontare come abbia fatto a convincere il motociclista che ieri gli ha dato un passaggio verso l’Ariston quando in autostrada era tutto bloccato, Ibra risponde senza esitare: “E’ stato facile: gli ho detto o mi porti a Sanremo o Amadeus fa il festival anche il prossimo anno”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar. (Adnkronos) – “Regola numero 5: c’è troppainsqualifica. Lascia solo tamburi e ragazze, gli altri via”.sfodera anche stasera la sua vena ironica e, nel solco della gag da ‘super macho’ che decide le regole del, traccia un’altra direttiva da imporre al malcapitato Amadeus. “Ho sentito che mi hai chiamato supereroe -dice il campione del Milan al conduttore- Mi hai sottovalutato”.E quando Ama gli chiede di raccontare come abbia fatto a convincere il motociclista che ieri gli ha dato un passaggio verso l’Ariston quando in autostrada era tutto bloccato,risponde senza esitare: “E’ stato facile: gli ho detto o mi porti a Sanremo o Amadeus fa ilanche il prossimo anno”. L'articolo CalcioWeb.

