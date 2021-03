Sanremo, Ibra arriva in moto: “Sembrava un film, non ho paura di rischiare” (Di venerdì 5 marzo 2021) Lo svedese in conferenza stampa: “In moto a Sanremo un rischio? Forse, ma non ho paura di rischiare. Avevo un Gps per localizzarmi…” L’arrivo Ibrahimovic in moto a Sanremo ha fatto discutere. Un colpo di scena causato da un incidente tra due tir sull’autostrada ligure che ha bloccato il traffico per ore. Così, il calciatore L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 5 marzo 2021) Lo svedese in conferenza stampa: “Inun rischio? Forse, ma non hodi. Avevo un Gps per localizzarmi…” L’arrivohimovic inha fatto discutere. Un colpo di scena causato da un incidente tra due tir sull’autostrada ligure che ha bloccato il traffico per ore. Così, il calciatore L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - Corriere : Comico improvvisato, perfetto nei tempi: perché Ibra è stato fondamentale per il Fest... - Corriere : Ibra in ritardo, arriva a Sanremo grazie a un passaggio in moto in autostrada: il video - AsItOI : Bellissimo palleggio tra @donatogrande91 e @Ibra_official sul palco dell'@AristonSanremo. Donato, campione di… - Paolo8015 : @FBiasin Ma quindi il motociclista che ha accompagnato @Ibra_official fino a Sanremo ed è uscito fuori dalla propr… -