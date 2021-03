Sanremo Giovani 2021, Gaudiano: “Polvere da sparo”, testo e significato (Di venerdì 5 marzo 2021) LE NUOVE PROPOSTE DI Sanremo 2021 In quest’edizione del Festival di Sanremo si sono presentate otto nuove proposte, ma alla finale sono rimasti sono in quattro. La finale di Sanremo Giovani si terrà proprio questa sera 5 marzo. Tra i finalisti c’è anche Gaudiano con la sua “Polvere da sparo”. LEGGI ANCHE Gaudiano, CHI È LA NUOVA PROPOSTA IN FINALE A Sanremo IL significato DI “Polvere DA sparo” Il brano di Gaudiano “Polvere da sparo” ha una tematica molto pesante da digerire, ma anche molto importante. Racconta di suicidio e della perdita del padre. Una sorta di esorcizzazione della morte. Lui parla della sua ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 5 marzo 2021) LE NUOVE PROPOSTE DIIn quest’edizione del Festival disi sono presentate otto nuove proposte, ma alla finale sono rimasti sono in quattro. La finale disi terrà proprio questa sera 5 marzo. Tra i finalisti c’è anchecon la sua “da”. LEGGI ANCHE, CHI È LA NUOVA PROPOSTA IN FINALE AILDI “DA” Il brano dida” ha una tematica molto pesante da digerire, ma anche molto importante. Racconta di suicidio e della perdita del padre. Una sorta di esorcizzazione della morte. Lui parla della sua ...

RaiRadio2 : «Il secondo posto nella classifica provvisoria è stata davvero una bella sorpresa. Sono gasatissima, una bellissima… - stanzaselvaggia : Il fatto che stiamo aspettando tutti Orietta Berti vuol dire una cosa sola: a Sanremo la quota gggiovani/indie deve… - Corriere : Noi cinquantenni, in questo Sanremo solo per giovani, non ci ritroviamo per niente - harryvskiwi : RT @elsstae: sempre più schifata del giornalismo italiano, è vergognoso, imbarazzante, sessista, misogino e molto di più. gli articoli che… - Diamonds97__ : Effettivamente non ha tutti i torti! -