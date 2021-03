Sanremo: Fedez-Michielin, 'sul palco celebriamo l'unione, siamo ancore l'uno per l'altra' (Di venerdì 5 marzo 2021) Sanremo, 5 mar. (Adnkronos) - C'è un nastro che li unisce, sul palco dell'Ariston, attaccato ai microfoni di Fedez e di Francesca Michielin. Ma non è soltanto questo il loro ‘trait d'union', mentre cantano ‘Chiamami per nome': sono gli occhi dell'uno sull'altra a metterli per davvero in comunicazione. Spettatori e cantanti allo stesso tempo, ciascuno guarda l'altro quando è il suo turno di cantare. “E' un modo di sentirci vicini – dicono i due artisti, dati fin da subito per vincitori al 71esimo Festival di Sanremo – e per sostenerci l'un l'altra. siamo entrambi emotivi”, ammettono parlando in conferenza stampa. “Per me Francesca è un'àncora”, dice Fedez. “Anche per me Federico lo è”, risponde la Michielin. “Francesca ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021), 5 mar. (Adnkronos) - C'è un nastro che li unisce, suldell'Ariston, attaccato ai microfoni die di Francesca. Ma non è soltanto questo il loro ‘trait d'union', mentre cantano ‘Chiamami per nome': sono gli occhi dell'uno sull'a metterli per davvero in comunicazione. Spettatori e cantanti allo stesso tempo, ciascuno guarda l'altro quando è il suo turno di cantare. “E' un modo di sentirci vicini – dicono i due artisti, dati fin da subito per vincitori al 71esimo Festival di– e per sostenerci l'un l'entrambi emotivi”, ammettono parlando in conferenza stampa. “Per me Francesca è un'àncora”, dice. “Anche per me Federico lo è”, risponde la. “Francesca ...

