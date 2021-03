Sanremo: Elodie regina del Festival di Sanremo 2021 (Di venerdì 5 marzo 2021) Elodie: «Sul palco tutte le mie fragilità, ma ho ballato con la grinta da cubista» Corriere della sera, pagina 47, di Andrea Laffranchi. «Oggi mi sento figa e mi sento anche bambina. Mi sento fragile e allo stesso tempo potente. Volevo farmi conoscere, raccontare la mia storia e farmi un regalo». Missione compiuta. La presenza di Elodie ha acceso la seconda serata del Festival: il numero da varietà di una volta, il duetto con Fiorello che è stato il picco di share, il finale autobiografico. È stata la più citata su Twitter e su Instagram ha guadagnato circa 100 mila follower in 24 ore. «Volevo fare uno spettacolo tv, una performance di quelle che non si vedono più, volevo essere una donna-spettacolo. Mi sono riguardata ore di video su YouTube e quando ho visto la Carrà, star internazionale che ha sempre mantenuto un carattere ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 5 marzo 2021): «Sul palco tutte le mie fragilità, ma ho ballato con la grinta da cubista» Corriere della sera, pagina 47, di Andrea Laffranchi. «Oggi mi sento figa e mi sento anche bambina. Mi sento fragile e allo stesso tempo potente. Volevo farmi conoscere, raccontare la mia storia e farmi un regalo». Missione compiuta. La presenza diha acceso la seconda serata del: il numero da varietà di una volta, il duetto con Fiorello che è stato il picco di share, il finale autobiografico. È stata la più citata su Twitter e su Instagram ha guadagnato circa 100 mila follower in 24 ore. «Volevo fare uno spettacolo tv, una performance di quelle che non si vedono più, volevo essere una donna-spettacolo. Mi sono riguardata ore di video su YouTube e quando ho visto la Carrà, star internazionale che ha sempre mantenuto un carattere ...

HuffPostItalia : Le pagelle Haiku di Sanremo. Un 4 a Elodie e Pausini, il Globe va a Il Volo (9) - repubblica : Elodie regina della seconda serata: ecco la performance che ha convinto tutti - Letiziaduchess : Per una Elodie sgambata che dice di non aver studiato ma è comunque sul palco di Sanremo, c'è una elegante… - Arsenico171 : Che palle..mbelli #sanremo l'incarnazione della politica, il canone, la religione e il PD..a quando canta #Elodie ? - bi_ce : Palombelli che si autocelebra a mezzanotte che per Sanremo è prima serata, mentre il perfetto monologo di Elodie a… -