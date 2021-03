Sanremo, è polemica per la durata. Anche Ibra ci scherza su: "Rischiamo squalifica" - (Di sabato 6 marzo 2021) Francesca Galici Il bis di Amadeus a Sanremo ha portato a una durata monstre per le serate del Festival ed è polemica sui social. Anche Ibra stuzzica Ama Il festival di Sanremo è un evento. L'Italia si ferma quando si accendono le luci sul palco del teatro Ariston. Ed è così da 71 edizioni. La musica nazional popolare, nonostante tutto, per una settimana all'anno si prende la scena del Paese e tutto il resto passa in secondo piano, Anche la politica. Se n'è accorto Anche Nicola Zingaretti, le cui dimissioni sono passate in secondo piano. Zinga ha sbagliato i tempi per lasciare la segreteria del Partito democratico, per fortuna in suo soccorso è arrivato Fiorello che, proprio dal palco del teatro Ariston, gli ha dedicato tre monologhi ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 6 marzo 2021) Francesca Galici Il bis di Amadeus aha portato a unamonstre per le serate del Festival ed èsui social.stuzzica Ama Il festival diè un evento. L'Italia si ferma quando si accendono le luci sul palco del teatro Ariston. Ed è così da 71 edizioni. La musica nazional popolare, nonostante tutto, per una settimana all'anno si prende la scena del Paese e tutto il resto passa in secondo piano,la politica. Se n'è accortoNicola Zingaretti, le cui dimissioni sono passate in secondo piano. Zinga ha sbagliato i tempi per lasciare la segreteria del Partito democratico, per fortuna in suo soccorso è arrivato Fiorello che, proprio dal palco del teatro Ariston, gli ha dedicato tre monologhi ...

