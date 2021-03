Sanremo diventa Festival della comunità Lgbt+ su Wikipedia: scoppia il caos (Di sabato 6 marzo 2021) Dopo l’incredibile esibizione di Achille Lauro oggi al Festival di Sanremo, la pagina Wikipedia del talent è stata modificata. Dopo l’incredibile esibizione di Achille Lauro oggi al Festival di Sanremo, la pagina Wikipedia del talent è stata modificata (probabilmente da qualche fan dell’artista). Oggi, infatti, per la seconda volta Achille ha baciato il suo chitarrista L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 6 marzo 2021) Dopo l’incredibile esibizione di Achille Lauro oggi aldi, la paginadel talent è stata modificata. Dopo l’incredibile esibizione di Achille Lauro oggi aldi, la paginadel talent è stata modificata (probabilmente da qualche fan dell’artista). Oggi, infatti, per la seconda volta Achille ha baciato il suo chitarrista L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

SkyTG24 : #Sanremo2021 Orietta Berti canta “Quando ti sei innamorato”, il brano che la cantante ha dedicato al marito Osvaldo… - icarvsplume : RT @umbxrto: da quando amadeus è al timone di sanremo il festival diventa sempre più gay non so se sono entusiasta o ho paura #Sanremo2021 - umbxrto : da quando amadeus è al timone di sanremo il festival diventa sempre più gay non so se sono entusiasta o ho paura #Sanremo2021 - neree_ve : Se non diventa Cringe non è Sanremo #Sanremo2021 - innavmorarsi : RT @LaGio___: Il vestito da sposa di piume, Boss Doms col velo, l'inno che diventa marcia nuziale, lui che si getta a terra e bacia pure il… -