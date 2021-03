Sanremo 2021, una storia vera: Fulminacci ha “strapazzato” Penso Positivo. L’ho scritto invocando Jovanotti, e Jovanotti mi ha risposto (mentre venivo “flagellato” da Twitter) (Di venerdì 5 marzo 2021) Il mestiere del giornalista e critico musicale si sa, non è facile. In continuo equilibrio tra buona educazione (ricordiamo che dietro un lavoro, anche se fatto male c’è sempre un lavoro) e soprattutto onestà intellettuale al di là di simpatie (di regola non si diventa ‘amici’ dei cantanti) o antipatie. Se di prassi questo vale 365 giorni all’anno, durante i 5 giorni del Festival di Sanremo si sale sul patibolo dei social e dei fan col rischio di uscirne martoriato, come nemmeno San Sebastiano trafitto dalle frecce. Ma proprio come San Sebastiano alla se ne esce miracolati e vivi nonostante tutto. È proprio quello che è accaduto al sottoscritto, durante la terza serata del Festival, quella dedicata alle cover e ai duetti. Armato di curiosità mi sono accinto ad ascoltare il lavoro fatto da tutti e 26 i Big di Sanremo. Magari il prossimo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Il mestiere del giornalista e critico musicale si sa, non è facile. In continuo equilibrio tra buona educazione (ricordiamo che dietro un lavoro, anche se fatto male c’è sempre un lavoro) e soprattutto onestà intellettuale al di là di simpatie (di regola non si diventa ‘amici’ dei cantanti) o antipatie. Se di prassi questo vale 365 giorni all’anno, durante i 5 giorni del Festival disi sale sul patibolo dei social e dei fan col rischio di uscirne martoriato, come nemmeno San Sebastiano trafitto dalle frecce. Ma proprio come San Sebastiano alla se ne esce miracolati e vivi nonostante tutto. È proprio quello che è accaduto al sotto, durante la terza serata del Festival, quella dedicata alle cover e ai duetti. Armato di curiosità mi sono accinto ad ascoltare il lavoro fatto da tutti e 26 i Big di. Magari il prossimo ...

