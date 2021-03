Sanremo 2021, tutti incuriositi dalla maglia di Madame. Ma solo dopo si capisce cosa c’è scritto (Di venerdì 5 marzo 2021) Ha fatto parecchio scalpore l’esibizione di Madame sul palco di Sanremo 2021 nella terza serata del Festival, quella dedicata a cover e duetti. La cantante ha vestito i panni di una professoressa per portare in scena il “tema dell’incomunicabilità”. Un’esibizione che ha voluto lanciare un messaggio chiaro anche se sul web a colpire sono stati innanzitutto fantomatici banchi con le ruote, come riporta Il Giornale. “Questa sera mi vesto da professoressa – ha scritto la cantante su Twitter – professoressa Madame. Con ‘Prisencolinensinainciusol’ e i miei amici di avventura vogliamo chiedere All Right? Il mondo avanza, il sistema scolastico no. Tutto Bene?”. Poi è salita sul palco del teatro Ariston intorno all’una di notte, con gli occhiali abbassati, la cattedra al centro del palco e un gruppo di giovani ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) Ha fatto parecchio scalpore l’esibizione disul palco dinella terza serata del Festival, quella dedicata a cover e duetti. La cantante ha vestito i panni di una professoressa per portare in scena il “tema dell’incomunicabilità”. Un’esibizione che ha voluto lanciare un messaggio chiaro anche se sul web a colpire sono stati innanzitutto fantomatici banchi con le ruote, come riporta Il Giornale. “Questa sera mi vesto da professoressa – hala cantante su Twitter – professoressa. Con ‘Prisencolinensinainciusol’ e i miei amici di avventura vogliamo chiedere All Right? Il mondo avanza, il sistema scolastico no. Tutto Bene?”. Poi è salita sul palco del teatro Ariston intorno all’una di notte, con gli occhiali abbassati, la cattedra al centro del palco e un gruppo di giovani ...

