Sanremo 2021, top e flop della terza serata (Di venerdì 5 marzo 2021) Sanremo 2021, top e flop terza serata Sanremo 2021 TOP E flop – Chi è stato il migliore ieri sera? E il peggiore? Dopo la terza serata del Festival di Sanremo 2021, il nostro Renzo Di Falco dice la sua con le sue particolari pagelle: i Top e flop del Festival. Ecco chi è andato bene e chi no: TOPMANESKIN con MANUEL AGNELLI Stare sul palco è difficile, starci bene è cosa da pochi. E con “Amandoti” dei CCCP (poi presa in prestito anche da Gianna Nannini) Damiano dei Maneskin e Manuel Agnelli non solo hanno regalato una performance pazzesca ma hanno riempito il vuoto dell’Ariston con le vibrazioni potenti del rock sano come ci piacerebbe vedere più spesso. Bomba. LO STATO ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 marzo 2021), top eTOP E– Chi è stato il migliore ieri sera? E il peggiore? Dopo ladel Festival di, il nostro Renzo Di Falco dice la sua con le sue particolari pagelle: i Top edel Festival. Ecco chi è andato bene e chi no: TOPMANESKIN con MANUEL AGNELLI Stare sul palco è difficile, starci bene è cosa da pochi. E con “Amandoti” dei CCCP (poi presa in prestito anche da Gianna Nannini) Damiano dei Maneskin e Manuel Agnelli non solo hanno regalato una performance pazzesca ma hanno riempito il vuoto dell’Ariston con le vibrazioni potenti del rock sano come ci piacerebbe vedere più spesso. Bomba. LO STATO ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - Sanremo_2021 : RT @SanremoRai: “Invitante, splendente Splendido splendente Pa ra pa pa pa ra Pa ra ra pa pa pa ra” ?? @LRDLofficial @Rettore_ ?? “Splendido… - rovseshs : RT @amaricord: Ore 23:30 Amadeus sta tagliando i baffi a Fiorello sul palco di Sanremo 4 marzo 2021 IO C'ERO #Sanremo2021 -