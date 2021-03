Sanremo 2021, terza serata: Vittoria Ceretti e i beauty look all’insegna di glamour e semplicità (Di venerdì 5 marzo 2021) Sembra essere questo il motto della terza serata di Sanremo 2021. Lo testimoniano beauty look flawless e quasi invisibili, con basi viso rese luminose da pennellate di illuminante sugli zigomi. Abbinate a sopracciglia ben definite, ma naturalissime. Arcate nette, a cornice di sguardi in cui vice un’unica regola: la semplicità. Una tela perfetta per concedersi qualche tocco di originalità. Proprio come i capelli azzurri da Fata Turchina di Casa di Lego, al secolo Elisa Coclite. Neovincitrice di XFactor, la diciottenne ha duettato con Francesco Renga sfoggiando un trucco occhi rosa e delicatissimo, acceso da una chioma pop. La base giusta, poi, è perfetta anche per dare vita a makeup concettuali come quello di Francesca Mesiano (California) dei Coma cose. Un floating ... Leggi su amica (Di venerdì 5 marzo 2021) Sembra essere questo il motto delladi. Lo testimonianoflawless e quasi invisibili, con basi viso rese luminose da pennellate di illuminante sugli zigomi. Abbinate a sopracciglia ben definite, ma naturalissime. Arcate nette, a cornice di sguardi in cui vice un’unica regola: la. Una tela perfetta per concedersi qualche tocco di originalità. Proprio come i capelli azzurri da Fata Turchina di Casa di Lego, al secolo Elisa Coclite. Neovincitrice di XFactor, la diciottenne ha duettato con Francesco Renga sfoggiando un trucco occhi rosa e delicatissimo, acceso da una chioma pop. La base giusta, poi, è perfetta anche per dare vita a makeup concettuali come quello di Francesca Mesiano (California) dei Coma cose. Un floating ...

