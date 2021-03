Sanremo 2021, terza serata: trionfa Ermal Meta con la cover di Caruso (Di venerdì 5 marzo 2021) La settantunesima edizione del Festival di Sanremo ha visto esibirsi i 26 big in gara, divisi parimenti nelle prime due serate. La terza puntata della kermesse, appena conclusa, ha ospitato artisti esterni alla competizione, che hanno duettato con i big nell’esecuzione di cover di canzoni italiane indimenticate, che hanno fatto la storia della musica italiana. Le esibizioni sono state ascoltate già – nelle prove del pomeriggio – dai professori di orchestra che hanno espresso il loro personale voto, sommato poi alla classifica delle serate precedenti. La serata delle cover è stata aperta dal padrone di casa, Amadeus, come di consueto con un simpatico sketch affiancato da Rosario Fiorello. Un grande tributo a Lucio Dalla, che oggi, 4 marzo, avrebbe compiuto 78 anni, si è realizzato poi sul palco ... Leggi su isaechia (Di venerdì 5 marzo 2021) La settantunesima edizione del Festival diha visto esibirsi i 26 big in gara, divisi parimenti nelle prime due serate. Lapuntata della kermesse, appena conclusa, ha ospitato artisti esterni alla competizione, che hanno duettato con i big nell’esecuzione didi canzoni italiane indimenticate, che hanno fatto la storia della musica italiana. Le esibizioni sono state ascoltate già – nelle prove del pomeriggio – dai professori di orchestra che hanno espresso il loro personale voto, sommato poi alla classifica delle serate precedenti. Ladelleè stata aperta dal padrone di casa, Amadeus, come di consueto con un simpatico sketch affiancato da Rosario Fiorello. Un grande tributo a Lucio Dalla, che oggi, 4 marzo, avrebbe compiuto 78 anni, si è realizzato poi sul palco ...

