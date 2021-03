Sanremo 2021, terza serata: le pagelle di Michele Monina (Di venerdì 5 marzo 2021) AMADEUS 4 Il bello dei narcisisti, è che a trovare una scusa per giustificare i propri comportamenti, quelli che li hanno portati a commettere errori plateali e grossolani, sono dei campioni. Così, di colpo, Amadeus dice che l’emorragia di ascoltatori che si sta riscontrando è in realtà un grande risultato, sostituendo la sua massima “tutti vogliono Sanremo” con un più prosaico “quando la gente è arrabbiata come ora non ha voglia di seguire Sanremo”. Nei fatti il programma arranca, nello svolgimento come negli ascolti, perché è fatto molto male. Lento, poco divertente, troppo parlato, troppo frammentato. Certo, era difficile farlo quest’anno. Potevano semplicemente non farlo. FIORELLO 4 Era successo l’anno scorso, quando dopo le critiche improvvide di Tiziano Ferro, in qualche modo ingelosito dal tanto, troppo spazio concessogli dal suo amico ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) AMADEUS 4 Il bello dei narcisisti, è che a trovare una scusa per giustificare i propri comportamenti, quelli che li hanno portati a commettere errori plateali e grossolani, sono dei campioni. Così, di colpo, Amadeus dice che l’emorragia di ascoltatori che si sta riscontrando è in realtà un grande risultato, sostituendo la sua massima “tutti vogliono” con un più prosaico “quando la gente è arrabbiata come ora non ha voglia di seguire”. Nei fatti il programma arranca, nello svolgimento come negli ascolti, perché è fatto molto male. Lento, poco divertente, troppo parlato, troppo frammentato. Certo, era difficile farlo quest’anno. Potevano semplicemente non farlo. FIORELLO 4 Era successo l’anno scorso, quando dopo le critiche improvvide di Tiziano Ferro, in qualche modo ingelosito dal tanto, troppo spazio concessogli dal suo amico ...

