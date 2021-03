Sanremo 2021 terza serata: le pagelle delle cover (Di venerdì 5 marzo 2021) La terza serata del Festival di Sanremo si è conclusa. Con una tempistica da sequestro di persona, Amadeus e Fiorello ci accompagnano tra canzoni e gag in una cavalcata tra i più grandi classici della canzone italiana. Nel complesso non è stata una serata indimenticabile caratterizzata da problemi tecnici che non hanno solo messo in difficoltà i cantanti in gara, ma anche gli spettatori. Arrivare alle 2:05 per un programma di intrattenimento non è giusto sia per il pubblico che perde l’attenzione che per la promozione dei brani. Notoriamente gli artisti che si esibiscono dopo mezzanotte rischiano di non catturare l’attenzione. Nel complesso, il livello ieri sera non è stato particolarmente alto ma abbiamo avuto alcune mosche bianche in grado di risollevare le sorti di una serata che sembrava finita in ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 5 marzo 2021) Ladel Festival disi è conclusa. Con una tempistica da sequestro di persona, Amadeus e Fiorello ci accompagnano tra canzoni e gag in una cavalcata tra i più grandi classici della canzone italiana. Nel complesso non è stata unaindimenticabile caratterizzata da problemi tecnici che non hanno solo messo in difficoltà i cantanti in gara, ma anche gli spettatori. Arrivare alle 2:05 per un programma di intrattenimento non è giusto sia per il pubblico che perde l’attenzione che per la promozione dei brani. Notoriamente gli artisti che si esibiscono dopo mezzanotte rischiano di non catturare l’attenzione. Nel complesso, il livello ieri sera non è stato particolarmente alto ma abbiamo avuto alcune mosche bianche in grado di risollevare le sorti di unache sembrava finita in ...

