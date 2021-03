Sanremo 2021: stasera la ‘maratona’ dei Big ed il vincitore delle Nuove Proposte… alla faccia degli ascolti (Di venerdì 5 marzo 2021) Onestamente anche la tradizionale serata che il Festival di Sanremo dedica alle cover, è andata alla grande, presentando un ventaglio di suoni, canzoni ed emozioni, davvero per ogni gusto. Chi più chi meno, coadiuvati da amici-ospiti, i 26 Big in gara hanno presentato comunque vivaci ed interessanti cover d’autore. Certo, come è ovvio che sia, il palco non mente, e dunque si sono distinti i ‘cantanti’ (quelli veri), dai ‘fenomeni social’, cioè quanti catapultati su palco dell’Ariston in virtù dei loro follower, e non certo per chissà quali peculiarità artistiche o creative. Ma fa parte del ‘Barnum’ che Sanremo rappresenta, e dunque come dire: ‘tutto fa show’. Sanremo 2021: gli ascolti non rendono giustizia allo show che meritava di più Una serata dunque divertente, purtroppo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 5 marzo 2021) Onestamente anche la tradizionale serata che il Festival didedica alle cover, è andatagrande, presentando un ventaglio di suoni, canzoni ed emozioni, davvero per ogni gusto. Chi più chi meno, coadiuvati da amici-ospiti, i 26 Big in gara hanno presentato comunque vivaci ed interessanti cover d’autore. Certo, come è ovvio che sia, il palco non mente, e dunque si sono distinti i ‘cantanti’ (quelli veri), dai ‘fenomeni social’, cioè quanti catapultati su palco dell’Ariston in virtù dei loro follower, e non certo per chissà quali peculiarità artistiche o creative. Ma fa parte del ‘Barnum’ cherappresenta, e dunque come dire: ‘tutto fa show’.: glinon rendono giustizia allo show che meritava di più Una serata dunque divertente, purtroppo ...

