Sanremo 2021, Simona Ventura positiva al Covid: rinuncia alla serata finale (Di venerdì 5 marzo 2021) Nuovi guai sul Festival di Sanremo 2021. Simona Ventura , che era attesa come co - conduttrice per la finale di sabato, è costretta a dare forfait. 'Con grande dispiacere per me - ha annunciato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 5 marzo 2021) Nuovi guai sul Festival di, che era attesa come co - conduttrice per ladi sabato, è costretta a dare forfait. 'Con grande dispiacere per me - ha annunciato ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - BencivengaPierf : RT @Gazzetta_it: “Io e #Ibra sulla mia moto, ecco come è andata” #Sanremo2021 - austerix22 : RT @chapmns: questo sanremo gayo l'unica gioia di questa edizione noiosa -