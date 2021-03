Sanremo 2021, Simona Ventura positiva al Covid: niente finale. Confermata Serena Rossi (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSimona Ventura è positiva al Coronavirus. La showgirl, che era attesa come co-conduttrice per la finale del Festival di Sanremo, è costretta quindi a dare forfait. A comunicarlo è Amadeus che, in conferenza stampa, ha commentato: “È un grande dolore per me, ci teneva tanto a tornare al festival ma dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato. Faccio un grande in bocca al lupo a Simona e spero che ci saranno altre occasioni per tornare a lavorare insieme”. Gli fa eco il direttore di RaiUno, Stefano Coletta: “Ho un rapporto storico con Simona, ho appreso ora la notizia. Le mando un in bocca al lupo, mi dispiace molto. Simona è quasi in debutto con un programma in prima serata su Rai2 e io sono sempre ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutial Coronavirus. La showgirl, che era attesa come co-conduttrice per ladel Festival di, è costretta quindi a dare forfait. A comunicarlo è Amadeus che, in conferenza stampa, ha commentato: “È un grande dolore per me, ci teneva tanto a tornare al festival ma dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato. Faccio un grande in bocca al lupo ae spero che ci saranno altre occasioni per tornare a lavorare insieme”. Gli fa eco il direttore di RaiUno, Stefano Coletta: “Ho un rapporto storico con, ho appreso ora la notizia. Le mando un in bocca al lupo, mi dispiace molto.è quasi in debutto con un programma in prima serata su Rai2 e io sono sempre ...

