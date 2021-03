Sanremo 2021, Simona Ventura positiva al Covid: "E' disperata" (Di venerdì 5 marzo 2021) Fin dall'inizio, lo staff del Festival di Sanremo 2021 sapeva che questa edizione non sarebbe stata facile. Ne è stra consapevole Amadeus che, ad un giorno dalla finalissima, si ritrova senza un personaggio importante. Si tratta di Simona Ventura, risultata positiva al Coronavirus. Sanremo 2021: Simona Ventura positiva al Covid Il Covid-19, oltre ad un protocollo anti contagio da brividi, impone un altro 'problema' non indifferente: fare i conti con l'incertezza. Oggi stai bene, domani sei positivo. Succede nella vita quotidiana e accade anche a Sanremo 2021. Dopo la positività al Coronavirus di un membro dello staff di Irama, motivo per il quale il ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 5 marzo 2021) Fin dall'inizio, lo staff del Festival disapeva che questa edizione non sarebbe stata facile. Ne è stra consapevole Amadeus che, ad un giorno dalla finalissima, si ritrova senza un personaggio importante. Si tratta di, risultataal Coronavirus.alIl-19, oltre ad un protocollo anti contagio da brividi, impone un altro 'problema' non indifferente: fare i conti con l'incertezza. Oggi stai bene, domani sei positivo. Succede nella vita quotidiana e accade anche a. Dopo la positività al Coronavirus di un membro dello staff di Irama, motivo per il quale il ...

