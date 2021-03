Sanremo 2021, Simona Ventura positiva al coronavirus: non ci sarà domani (Di venerdì 5 marzo 2021) Forfait di Simona Ventura al Festival di Sanremo (LO SPECIALE), dove era attesa domani per la serata finale. "Con grande dispiacere per me - annuncia Amadeus - devo comunicare che Simona è risultata positiva al Covid. Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo. L'importante è che sta bene e che torni presto a lavorare". Leggi su tg24.sky (Di venerdì 5 marzo 2021) Forfait dial Festival di(LO SPECIALE), dove era attesaper la serata finale. "Con grande dispiacere per me - annuncia Amadeus - devo comunicare cheè risultataal Covid. Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo. L'importante è che sta bene e che torni presto a lavorare".

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - LopianoPaola : RT @daunasolaparte: Sanremo 2017: Ermal Meta vince il premio delle cover con Amara Terra Mia Sanremo 2021: Ermal Meta vince la serata delle… - ale_taia : RT @Corriere: Comico improvvisato, perfetto nei tempi: perché Ibra è stato fondamentale per il Fest... -