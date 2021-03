Sanremo 2021, Simona Ventura non ci sarà sabato: positiva al coronavirus (Di venerdì 5 marzo 2021) Niente Sanremo per Simona Ventura, prevista come ospite nella finale di sabato. La conduttrice nata nel bolognese è infatti risultata positiva al coronavirus e non potrà affiancare Amadeus e Fiorello alla guida del Festival. La Ventura sarebbe salita sul palco dell’Ariston per la prima volta dal 2004 (quando fu la conduttrice accanto a Tony Renis). Questo l’annuncio di Amadeus in conferenza stampa: “Con grande dispiacere per me devo comunicare che Simona è risultata positiva al Covid. Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo. L’importante è che sta bene e che torni presto a lavorare”. Si tratta del secondo caso di covid in qualche forma legato al ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 5 marzo 2021) Nienteper, prevista come ospite nella finale di. La conduttrice nata nel bolognese è infatti risultataale non potrà affiancare Amadeus e Fiorello alla guida del Festival. Lasarebbe salita sul palco dell’Ariston per la prima volta dal 2004 (quando fu la conduttrice accanto a Tony Renis). Questo l’annuncio di Amadeus in conferenza stampa: “Con grande dispiacere per me devo comunicare cheè risultataal Covid. Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo. L’importante è che sta bene e che torni presto a lavorare”. Si tratta del secondo caso di covid in qualche forma legato al ...

