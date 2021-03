Sanremo 2021, Simona Ventura è positiva al Covid-19: salta la finale. Stasera Barbara Palombelli co-conduttrice (Di venerdì 5 marzo 2021) Questa sera al Festival di Sanremo Fiorello e Amadeus saranno affiancati da Barbara Palombelli. La gara entra nel vivo con tutti e 26 cantanti con la loro canzone inedita. Sul palco anche la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, presente nel segmento dedicato alla finale delle Nuove Proposte. “Mi sento un po’ una madrina dei Giovani di questa edizione, giudicare a volte è anche un po’ imbarazzante”, ha detto la direttrice che ha anche partecipato in giura alle selezioni di “Ama Sanremo”. Achille Lauro proporrà il quarto quadro mentre Zlatan Ibrahimovic confermato sul palco. Ospiti musicali sono Mahmood e Alessandra Amoroso che duetterà anche con Emma su “Pezzo di cuore”. Amadeus a sorpresa e rammaricato ha annunciato che domani sera non ci sarà Simona Ventura perché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Questa sera al Festival diFiorello e Amadeus saranno affiancati da. La gara entra nel vivo con tutti e 26 cantanti con la loro canzone inedita. Sul palco anche la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, presente nel segmento dedicato alladelle Nuove Proposte. “Mi sento un po’ una madrina dei Giovani di questa edizione, giudicare a volte è anche un po’ imbarazzante”, ha detto la direttrice che ha anche partecipato in giura alle selezioni di “Ama”. Achille Lauro proporrà il quarto quadro mentre Zlatan Ibrahimovic confermato sul palco. Ospiti musicali sono Mahmood e Alessandra Amoroso che duetterà anche con Emma su “Pezzo di cuore”. Amadeus a sorpresa e rammaricato ha annunciato che domani sera non ci saràperché ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - zazoomblog : Sanremo 2021 co-conduttrice della quarta serata: chi è? - #Sanremo #co-conduttrice #della - zazoomblog : Simona Ventura non sarà a Sanremo è positiva al covid - #Simona #Ventura #Sanremo #positiva -