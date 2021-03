Sanremo 2021, share terza serata: 42,4%, ancora in calo rispetto al 53,6% dello scorso anno (Di venerdì 5 marzo 2021) Sanremo 2021, lo share della terza serata, qualla delle cover e dei duetti, si ferma a 42,4%, ancora in calo rispetto al 53,6% dello scorso anno. Sono stati 10.596.000 gli spettatori... Leggi su ilmattino (Di venerdì 5 marzo 2021), lodella, qualla delle cover e dei duetti, si ferma a 42,4%,inal 53,6%. Sono stati 10.596.000 gli spettatori...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - raelisewin : RT @malikayane: Arrivederci, amore, ciao - AtomHeartMag : Le nostre mirabolanti pagelle della terza serata di #Sanremo2021 (a cura di @A_Costantino) -