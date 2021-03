Sanremo 2021, salta la partecipazione di Simona Ventura alla quarta serata: ecco perché (Di venerdì 5 marzo 2021) Simona Ventura stando all’ultimo tampone effettuato è risultata positiva al Coronavirs, dunque questa sera non potrà salire sul famoso Teatro Ariston. A dare la notizia è stato Amadeus nel corso della conferenza stampa di stamattina: Con grande dispiacere per me devo comunicare che Simona è risultata positiva. Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo. L’importante è che sta bene e che torni presto a lavorare. La cosa più straordinaria è che noi lo volevamo, ma non pensavamo che accadesse: i giovani si sono riversati su Rai1 a vedere il festival. Ci sono dei numeri da televisione di piattaforma, che sono un dato che non è mai accaduto nella storia. L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di venerdì 5 marzo 2021)stando all’ultimo tampone effettuato è risultata positiva al Coronavirs, dunque questa sera non potrà salire sul famoso Teatro Ariston. A dare la notizia è stato Amadeus nel corso della conferenza stampa di stamattina: Con grande dispiacere per me devo comunicare cheè risultata positiva. Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo. L’importante è che sta bene e che torni presto a lavorare. La cosa più straordinaria è che noi lo volevamo, ma non pensavamo che accadesse: i giovani si sono riversati su Rai1 a vedere il festival. Ci sono dei numeri da televisione di piattaforma, che sono un dato che non è mai accaduto nella storia. L'articolo proviene da Isa e Chia.

