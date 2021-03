Sanremo 2021, salta la conduzione del Festival per Simona Ventura: è positiva al Covid-19 (Di venerdì 5 marzo 2021) E’ risultata positiva al Coronavirus Simona Ventura, attesa al Festival di Sanremo 2021 come co-conduttrice per la finale della kermesse. Dopo la scoperta della sua positività, Ventura ha dunque dovuto rinunciare alla conduzione. “Con grande dispiacere per me – ha annunciato Amadeus in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 5 marzo 2021) E’ risultataal Coronavirus, attesa aldicome co-conduttrice per la finale della kermesse. Dopo la scoperta della sua positività,ha dunque dovuto rinunciare alla. “Con grande dispiacere per me – ha annunciato Amadeus in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

