Sanremo 2021 | Salta il Festival per Simona Ventura!

Salta il Festival per Simona Ventura! (Di venerdì 5 marzo 2021) Salta la partecipazione di Simona Ventura al Festival di Sanremo 2021. La conduttrice televisiva è costretta a casa per problemi di salute. Scopriamo insieme i dettagli! Simona Ventura avrebbe dovuto calcare il palco dell'Ariston, nell'ultimo appuntamento del Festival di Sanremo 2021, in veste di co-conduttrice di Amadeus. Purtroppo però, dovremo fare a meno della sua simpatia. Solo poche ore fa, la showgirl aveva espresso la sua contentezza per la serata che l'attendeva così, come molti suoi ammiratori, i quali apprezzano la sua professionalità. Ma, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata una spiacevole notizia: Simona non potrà essere presente al Festival. È stato proprio Amadeus, nel corso della ...

