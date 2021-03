Sanremo 2021, quarta serata venerdì 5 marzo: tutti i Campioni sul palco (Di venerdì 5 marzo 2021) venerdì 5 marzo quinta serata del 71° Festival di Sanremo, che si avvicina all'atto conclusivo di sabato 6, quando conosceremo la canzone regina di questa edizione che resterà nella storia per essersi svolta a porte chiuse, con la platea del Teatro Ariston senza pubblico. Sanremo 2021: due donne al fianco di Amadeus La penultima serata del Festival della canzone italiana sarà presentata, come nelle altre serate, da Amadeus, questa volta accompagnato da due donne: la giornalista e conduttrice Barbara Palombelli e la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi. Confermati gli ospiti fissi Fiorello, Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic, mentre il super ospite sarà Mahmood, che torna a Sanremo dopo la vittoria del 2019 con il brano Soldi. Annunciata anche la ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 5 marzo 2021)quintadel 71° Festival di, che si avvicina all'atto conclusivo di sabato 6, quando conosceremo la canzone regina di questa edizione che resterà nella storia per essersi svolta a porte chiuse, con la platea del Teatro Ariston senza pubblico.: due donne al fianco di Amadeus La penultimadel Festival della canzone italiana sarà presentata, come nelle altre serate, da Amadeus, questa volta accompagnato da due donne: la giornalista e conduttrice Barbara Palombelli e la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi. Confermati gli ospiti fissi Fiorello, Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic, mentre il super ospite sarà Mahmood, che torna adopo la vittoria del 2019 con il brano Soldi. Annunciata anche la ...

