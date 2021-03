Sanremo 2021, quarta serata: Gaudiano trionfa tra le Nuove Proposte (Di venerdì 5 marzo 2021) quarta serata ricchissima di canzoni per il Festival di Sanremo 2021: ad esibirsi, infatti, le quattro Nuove Proposte finaliste e tutti i big in gara. Una serata lunga, ma che lascia spazio anche a grandi emozioni, sketch e alla partecipazione di interessantissimi ospiti. A dare il via, come sempre Amadeus e Fiorello. Quest’ultimo, con il suo carisma e la sua ironia, è riuscito fin da subito a rendere la quarta serata scoppiettante. Ha, così, fatto il suo ingresso indossando una parrucca, ballando e dimostrando grande energia. Amadeus ha, inoltre, accolto al loro fianco Beatrice Venezi, giovane direttrice d’orchestra e madrina di Sanremo Giovani. Bellissima ed emozionata, ha sceso le scale per presentare i cantanti ... Leggi su dilei (Di venerdì 5 marzo 2021)ricchissima di canzoni per il Festival di: ad esibirsi, infatti, le quattrofinaliste e tutti i big in gara. Unalunga, ma che lascia spazio anche a grandi emozioni, sketch e alla partecipazione di interessantissimi ospiti. A dare il via, come sempre Amadeus e Fiorello. Quest’ultimo, con il suo carisma e la sua ironia, è riuscito fin da subito a rendere lascoppiettante. Ha, così, fatto il suo ingresso indossando una parrucca, ballando e dimostrando grande energia. Amadeus ha, inoltre, accolto al loro fianco Beatrice Venezi, giovane direttrice d’orchestra e madrina diGiovani. Bellissima ed emozionata, ha sceso le scale per presentare i cantanti ...

