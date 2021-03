Sanremo 2021, pagelle terza serata (Di venerdì 5 marzo 2021) Sanremo, terza serata (da Raiplay) 8 a Samuele Bersani e Willie Peyote. Una delle più belle canzoni di sempre, reinterpretata insieme al cantante originale; si rivela azzeccata la scelta di Willie Peyote che riesce altresì a dare una sua impronta alla performance. Quarti in classifica, avrebbero ben figurato anche sul podio. Giudizio universale. 7 + a Maneskin e Manuel Agnelli. L’accoppiata a tutto rock funziona, c’è sintonia in grado di dare la spinta ad una lunghissima serata. Perdutamente. 7 a Ghemon. L’esibizione del cantante campano è un gradevole tuffo negli anni 90 con la partecipazione dei Neri per Caso. Un’esibizione dritta, che non ti vuole abbindolare, e che ti rimane. No frills. 7 ad Antonella Ferrari. L’attrice è protagonista di un momento efficace – tratto da un suo spettacolo teatrale – che, senza ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 5 marzo 2021)(da Raiplay) 8 a Samuele Bersani e Willie Peyote. Una delle più belle canzoni di sempre, reinterpretata insieme al cantante originale; si rivela azzeccata la scelta di Willie Peyote che riesce altresì a dare una sua impronta alla performance. Quarti in classifica, avrebbero ben figurato anche sul podio. Giudizio universale. 7 + a Maneskin e Manuel Agnelli. L’accoppiata a tutto rock funziona, c’è sintonia in grado di dare la spinta ad una lunghissima. Perdutamente. 7 a Ghemon. L’esibizione del cantante campano è un gradevole tuffo negli anni 90 con la partecipazione dei Neri per Caso. Un’esibizione dritta, che non ti vuole abbindolare, e che ti rimane. No frills. 7 ad Antonella Ferrari. L’attrice è protagonista di un momento efficace – tratto da un suo spettacolo teatrale – che, senza ...

