Sanremo 2021 | motociclista che ha ‘salvato’ Ibra | “Che emozione | gli ho dato il mio casco”

dall'inviata Silvia Mancinelli "Ho 49 anni, non ho mai rubato, ho sempre lavorato onestamente e nessuno mi ha mai telefonato. Oggi vengo inondato di chiamate per aver dato un passaggio a Ibrahimovic. Buffo no, come si diventa famosi?". Lo racconta all'Adnkronos Franco Nocera, imprenditore nel settore edile, diventato 'l'eroe di Sanremo' per aver salvato dal traffico il bomber del Milan e portandolo all'Ariston in tempo. E' stato lui, in sella al suo T-Max, ad esser stato fermato dall'autista di Ibrahimovic in strada. "Ieri pomeriggio c'è stato un grosso incidente e hanno chiuso l'autostrada in entrambe le direzioni e tutto il traffico si è riversato sulla via Aurelia. Per quello ho deciso di uscire in moto – racconta – Verso le 19,45, da Albenga, stavo tornando verso casa a Borgio Verezzi, direzione ...

