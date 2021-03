Sanremo 2021, meno male che Achille c’è (Di venerdì 5 marzo 2021) Dove eravamo rimasti? Non importa. Per seguire la Maratona Sanremo (in confronto Mentana è un debuttante) ci vuole un fisico bestiale. Altro che quell’armadio di muscoli di Ibrahimovic, il fuoriclasse del Milan. Ma a Sanremo è fuoritono, fuoriposto. Troppo rigido. Sembra il bodyguard del servizio d’ordine, tirato a lucido. Fiorello ce la mette tutta, ma le cinque ore di diretta sono una prova di resistenza micidiale per tutti: Sanremo te le succhia tutte le energie. Nel tritacarne c’è troppa roba. La gag sul segretario dimissionario del Pd diventa un caso politico: “Zingaretti ha due opzioni: o si candida a sindaco di Roma o fa l’opinionista dalla D’Urso. Questa non è satira politica, è realtà”. Ore 23.36: ci siamo già sorbiti quasi tre ore e quando sale sul palco altro campione di calcio, Sinisa Mihajlovic (chi lo conosceva!) e si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Dove eravamo rimasti? Non importa. Per seguire la Maratona(in confronto Mentana è un debuttante) ci vuole un fisico bestiale. Altro che quell’armadio di muscoli di Ibrahimovic, il fuoriclasse del Milan. Ma aè fuoritono, fuoriposto. Troppo rigido. Sembra il bodyguard del servizio d’ordine, tirato a lucido. Fiorello ce la mette tutta, ma le cinque ore di diretta sono una prova di resistenza micidiale per tutti:te le succhia tutte le energie. Nel tritacarne c’è troppa roba. La gag sul segretario dimissionario del Pd diventa un caso politico: “Zingaretti ha due opzioni: o si candida a sindaco di Roma o fa l’opinionista dalla D’Urso. Questa non è satira politica, è realtà”. Ore 23.36: ci siamo già sorbiti quasi tre ore e quando sale sul palco altro campione di calcio, Sinisa Mihajlovic (chi lo conosceva!) e si ...

