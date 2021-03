Sanremo 2021, Malika Ayane: «È il momento di lasciare spazio alle proprie emozioni» – La videointervista (Di venerdì 5 marzo 2021) «Mi auguro che questa canzona abbia una buona vita radiofonica e nelle colonne sonore delle persone. Che sia riconoscibile come la canzone di quest’anno». Malika Ayane, alla sua quinta volta a Sanremo, porta sul palco dell’Ariston Ti piaci così: impossibile restare fermi e non mettersi a ballare ascoltandola. «Un festival in stranissima clausura, con videochiamate come se il mondo fosse limitato al comune di Sanremo», racconta a Open. «Siamo tutti qui ma non ci vediamo se non attraverso i nostri telefoni. Prendiamola alla leggera, perché non è un gioco di ruolo: è l’applicazione della realtà della pandemia a uno spettacolo. Ma l’organizzazione perfetta di questo festival dimostra che, seguendo le regole, si può fare». Speciale Sanremo 2021 Il regolamento del Festival di ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 marzo 2021) «Mi auguro che questa canzona abbia una buona vita radiofonica e nelle colonne sonore delle persone. Che sia riconoscibile come la canzone di quest’anno»., alla sua quinta volta a, porta sul palco dell’Ariston Ti piaci così: impossibile restare fermi e non mettersi a ballare ascoltandola. «Un festival in stranissima clausura, con videochiamate come se il mondo fosse limitato al comune di», racconta a Open. «Siamo tutti qui ma non ci vediamo se non attraverso i nostri telefoni. Prendiamola alla leggera, perché non è un gioco di ruolo: è l’applicazione della realtà della pandemia a uno spettacolo. Ma l’organizzazione perfetta di questo festival dimostra che, seguendo le regole, si può fare». SpecialeIl regolamento del Festival di ...

