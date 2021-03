Sanremo 2021, lo Stato Sociale porta in scena la crisi del mondo dello spettacolo. Sui social: «Esibizione da brividi» (Di venerdì 5 marzo 2021) Peccato per l’orario – era l’una di notte, ormai – perché ieri lo Stato sociale ha portato in scena uno spettacolo davvero da servizio pubblico. All’interno della terza serata del Festival di Sanremo, quella tutta dedicata alle cover e alla musica d’autore, la band italiana si è esibita sulle note di Non è per sempre degli Afterhours. Affiancati da Emanuela Fanelli e Francesco Pannofino, hanno elencato i nomi di alcune sale chiuse per sempre a causa della pandemia da Coronavirus, o in attesa di riaprire. Uno spettacolo «da brividi, commovente, che ha fatto scendere le lacrime», come hanno commentato alcuni utenti sui social network. Visualizza questo post su Instagram Un post ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 marzo 2021) Peccato per l’orario – era l’una di notte, ormai – perché ieri lohato inunodavvero da servizio pubblico. All’interno della terza serata del Festival di, quella tutta dedicata alle cover e alla musica d’autore, la band italiana si è esibita sulle note di Non è per sempre degli Afterhours. Affiancati da Emanuela Fanelli e Francesco Pannofino, hanno elencato i nomi di alcune sale chiuse per sempre a causa della pandemia da Coronavirus, o in attesa di riaprire. Uno«da, commovente, che ha fatto scendere le lacrime», come hanno commentato alcuni utenti suinetwork. Visualizza questo post su Instagram Un post ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - sharondeluca5 : RT @davidemaggio: Non tutti i tweet vengono per nuocere #FioriPerTutti ?????? - mpiacenonaver1 : Possibile che nel 2021 a Sanremo ancora non ci sia un fonico che sa fare i volumi per una band? C' avete ancora i f… -