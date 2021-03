Sanremo 2021, Lo Stato Sociale con i lavoratori dello spettacolo: «Non è per sempre» (Di venerdì 5 marzo 2021) Era importante che, almeno nella serata di cover e duetti a ripercorrere la storia del festival, dall'Ariston di Sanremo 2021 venisse mandato (finalmente) un segnale forte di sostegno e sensibilizzazione verso i lavoratori di un comparto, quello degli spettacoli live tutti, fermo, al palo, da un anno. Ci ha pensato la band bolognese, con un brano degli Afterhours che sembrava cucito addosso alla situazione. Ma i ragazzi dello Stato Sociale non si sono limitati a cantare, hanno fermato la musica ed elencato assieme a degli ospiti speciali - Francesco Pannofino, Emanuela Fanelli e un tris di gestori di locali eccellente -, i nomi di teatri e locali chiusi (se non falliti) in questi ultimi mesi, proprio per l'effetto logorante dello stop precauzionale. Il rischio è ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 5 marzo 2021) Era importante che, almeno nella serata di cover e duetti a ripercorrere la storia del festival, dall'Ariston divenisse mandato (finalmente) un segnale forte di sostegno e sensibilizzazione verso idi un comparto, quello degli spettacoli live tutti, fermo, al palo, da un anno. Ci ha pensato la band bolognese, con un brano degli Afterhours che sembrava cucito addosso alla situazione. Ma i ragazzinon si sono limitati a cantare, hanno fermato la musica ed elencato assieme a degli ospiti speciali - Francesco Pannofino, Emanuela Fanelli e un tris di gestori di locali eccellente -, i nomi di teatri e locali chiusi (se non falliti) in questi ultimi mesi, proprio per l'effetto logorantestop precauzionale. Il rischio è ...

