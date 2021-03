Sanremo 2021, lo sfogo di Bugo: “Basta ricordare l’episodio con Morgan” (Di venerdì 5 marzo 2021) Bugo non ci sta. Il cantautore non vuole più sentir parlare del celebre episodio con Morgan della scorsa edizione che gli costò il ritiro con la canzone “Sincero”. Sui suoi profili social il cantante – quest’anno in gara con il singolo “E invece sì” – ha spiegato: “Ciao ragazzi, parto dalla fine dicendo che mi sono rotto. Lo dico perché è da un anno che leggo qualsiasi cosa su di me che nulla c’entra con la musica e non ho mai replicato. Capisco la libertà di parola, è un diritto sacro e la rispetto, ma quando i giornalisti musicali usano come scusa una cosa accaduta più di un anno fa per schernirmi, allora siamo oltre all’ambito delle chiacchiere da bar”. Poi ancora: “Sono qui al Festival per parlare di musica. Lo so che è un anno difficile per tutti e fare un disco è un lavoro delicato, soprattutto ora. Mi dispiace che non si parli di questo e che ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 marzo 2021)non ci sta. Il cantautore non vuole più sentir parlare del celebre episodio condella scorsa edizione che gli costò il ritiro con la canzone “Sincero”. Sui suoi profili social il cantante – quest’anno in gara con il singolo “E invece sì” – ha spiegato: “Ciao ragazzi, parto dalla fine dicendo che mi sono rotto. Lo dico perché è da un anno che leggo qualsiasi cosa su di me che nulla c’entra con la musica e non ho mai replicato. Capisco la libertà di parola, è un diritto sacro e la rispetto, ma quando i giornalisti musicali usano come scusa una cosa accaduta più di un anno fa per schernirmi, allora siamo oltre all’ambito delle chiacchiere da bar”. Poi ancora: “Sono qui al Festival per parlare di musica. Lo so che è un anno difficile per tutti e fare un disco è un lavoro delicato, soprattutto ora. Mi dispiace che non si parli di questo e che ...

