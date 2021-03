Sanremo 2021, le pagelle della terza serata (cover e duetti) (Di venerdì 5 marzo 2021) Anche nel bilancio di Sanremo 2021, la terza serata, quella dedicata alle cover, è uno spettacolo speciale. Neppure la mancanza di pubblico rende la serata meno magica, anzi, forse mai come quest’anno viaggiare attraverso la storia della musica italiana suscita qualche emozione in più. La dimensione dei live manca a tutti, agli artisti e al pubblico. Per questo, la terza serata della 78°edizione del Festival riesce a focalizzare l’attenzione (anche sui social) più che mai. Con tutto il bello e il “brutto” della diretta, tanto che qualche inghippo tecnico c’è stato, ma (the) show must go on, come cantavano i Queen, anche perché, forse, la nostalgia per la musica live è tale da rendere quasi piacevoli ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 5 marzo 2021) Anche nel bilancio di, la, quella dedicata alle, è uno spettacolo speciale. Neppure la mancanza di pubblico rende lameno magica, anzi, forse mai come quest’anno viaggiare attraverso la storiamusica italiana suscita qualche emozione in più. La dimensione dei live manca a tutti, agli artisti e al pubblico. Per questo, la78°edizione del Festival riesce a focalizzare l’attenzione (anche sui social) più che mai. Con tutto il bello e il “brutto”diretta, tanto che qualche inghippo tecnico c’è stato, ma (the) show must go on, come cantavano i Queen, anche perché, forse, la nostalgia per la musica live è tale da rendere quasi piacevoli ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Raiofficialnews : ??La serata delle cover di #Sanremo2021?? - alewithstyles : RT @amaricord: Ore 23:30 Amadeus sta tagliando i baffi a Fiorello sul palco di Sanremo 4 marzo 2021 IO C'ERO #Sanremo2021 - angiuoniluigi : RT @fanpage: Orietta Berti 'spacca' sul palco dell'Ariston: il look da rapper conquista tutti #Sanremo2021 -